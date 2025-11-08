Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 12:03

ВСУ не смогли удержать последние позиции в Купянске под натиском ВС РФ

Российские бойцы уничтожили 10 солдат ВСУ, пытавшихся удерживать последние позиции на западе Купянска Харьковской области, заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик. По его словам, которые передает пресс-служба Минобороны РФ, боевую задачу выполнили военнослужащие группировки «Запад».

В ходе боевых действий уничтожили 10 боевиков, пытавшихся удерживать свои последние позиции, — отметил Лаврик.

Также командир подчеркнул, что ВС РФ выполнили задачу по зачистке улицы Леси Украинки, освободив от украинской армии последние четыре здания. Теперь улица находится под полным контролем российских военных, уточнил он. Помимо всего прочего, бойцы наносят огневое поражение противнику, засевшему в лесополосе на южной окраине Купянска, резюмировал Лаврик.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Сумской области безуспешно пытаются вернуть под контроль утраченные территории. Украинские солдаты используют беспилотники и ствольную артиллерию, которая уничтожается дронами ВС РФ. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

До этого штурмовая группа 225-го отдельного полка ВСУ попала в ловушку ВС РФ при попытке выдвижения в районе Андреевки под Сумами. Противник был остановлен комплексным огневым поражением. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

