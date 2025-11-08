ВСУ в Сумской области безуспешно пытается вернуть под контроль утраченные территории, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. При этом противник использует БПЛА и ствольную артиллерию, которая уничтожается дронами ВС РФ. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

В Сумской области командование ВСУ пытается использовать все имеющиеся средства для возращения под свой контроль утраченных территорий, — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что за прошедшие сутки в Сумской области была успешно пресечена попытка выдвижения штурмовой группы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в районе Андреевки. Это стало возможно благодаря комплексному огневому воздействию. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что до 80% личного состава штурмовой группы Вооруженных сил Украины было ликвидировано при попытке проведения контратаки в районе Сумской области. На данном направлении штурмовые подразделения российской группировки «Север» продвинулись вперед на 200 метров в лесополосах правого фланга наступления.