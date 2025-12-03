Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 05:17

Песков оценил вероятность новогоднего перемирия в зоне СВО

Песков: о новогоднем перемирии в зоне СВО пока речи не шло

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вопрос о возможном новогоднем перемирии в зоне специальной военной операции в настоящее время не обсуждается, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, текущая ситуация предполагает совершенно иной процесс.

Пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс, — ответил Песков на вопрос о возможной приостановке огня в зоне СВО.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Россия не согласится заключить перемирие с Украиной до начала переговоров. По его мнению, украинские и европейские политики таким способом попытаются затянуть время, чтобы перевооружиться и привлечь резервы.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Минск поддерживает реакцию России на мирное предложение США по Украине. Он также выразил надежду на отказ определенных европейских сил от конфронтации.

Также председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что все пункты, связанные с ЕС и НАТО, вычеркнули из рабочего варианта плана США по Украине. Он отметил, что теперь Вашингтон должен обсудить новый документ с Москвой.

