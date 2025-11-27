День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 12:50

«Европе надо отказаться»: Лукашенко о плане США по Украине

Лукашенко поддержал позицию России по украинскому миру

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Белоруссия поддерживает реакцию России на мирное предложение США по Украине, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Бишкеке. Он также выразил надежду на отказ определенных европейских сил от конфронтации, передает БелТА.

Мы поддерживаем усилия [президента РФ] Владимира Путина, Российской Федерации в реагировании на предложение США по миру и мирному договору в Украине. Очень надеемся, что это произойдет. Естественно, определенным, как мы это видим, силам в Европе надо отказаться от конфронтации, — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер что украинский кризис приближается к завершению. При этом глава государства отметил, что в любой момент возможно возникновение непредвиденной ситуации, способной кардинально изменить текущую обстановку.

Кроме того, Лукашенко на встрече с Путиным в Бишкеке заявил, что Соединенным Штатам следует проявлять осторожность в требованиях по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что взвешенные действия американской стороны будут способствовать стабилизации обстановки.

Александр Лукашенко
Россия
Белоруссия
США
Украина
мир
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Станем беднее»: экономист об идее банков запретить скидки маркетплейсов
Стало известно, как дети попали в пыточный рехаб на Урале
«Уберите медведя»: Наталия Орейро вспомнила ночевку в русской избушке
Москва и Баку намерены довести товарооборот до $5 млрд
В МИД России оценили истинный вклад ЕС в достижение мира на Украине
ЕС заподозрили в подготовке к военному столкновению с Россией
Силовики начали обыски в соццентре после заявлений о насилии и пытках
В Свердловской области мать пойдет под суд за убийство своего сына
В школах одной из стран Азии станут изучать русский язык
В МИД России озвучили пугающие показатели дефицита госбюджета в ЕС
Оставшаяся в одиночестве на границе школьница получила компенсацию
Блокадница получит полмиллиона рублей за падение на льду
С лососем и авокадо: нескучный рецепт салата цезарь
Наталия Орейро раскрыла правду о «романе» с Факундо Арана
Психолог объяснила причины родительского выгорания
Ужин без угрызений совести: полезный салат с креветками
В Совфеде уличили Европу в создании «инфраструктуры войны»
В Москве раскрыли громкое убийство компаньона Билла Гейтса
В Госдуме ответили, зачем Киев начал обучать детей управлению боевыми БПЛА
Девочка пришла к врачам с личинками червей в печени
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.