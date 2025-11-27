«Европе надо отказаться»: Лукашенко о плане США по Украине Лукашенко поддержал позицию России по украинскому миру

Белоруссия поддерживает реакцию России на мирное предложение США по Украине, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Бишкеке. Он также выразил надежду на отказ определенных европейских сил от конфронтации, передает БелТА.

Мы поддерживаем усилия [президента РФ] Владимира Путина, Российской Федерации в реагировании на предложение США по миру и мирному договору в Украине. Очень надеемся, что это произойдет. Естественно, определенным, как мы это видим, силам в Европе надо отказаться от конфронтации, — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер что украинский кризис приближается к завершению. При этом глава государства отметил, что в любой момент возможно возникновение непредвиденной ситуации, способной кардинально изменить текущую обстановку.

Кроме того, Лукашенко на встрече с Путиным в Бишкеке заявил, что Соединенным Штатам следует проявлять осторожность в требованиях по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что взвешенные действия американской стороны будут способствовать стабилизации обстановки.