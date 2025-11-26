Лукашенко посоветовал США быть аккуратными в вопросах Украины

Соединенные Штаты должны осторожно подходить к требованиям по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой России Владимиром Путиным в Бишкеке. По его словам, аккуратность в действиях американской стороны позволит нормализовать ситуацию, передает пресс-служба главы Белоруссии.

Я надеюсь, что все-таки все будет нормально. Исходя из последних событий. Если американцы себя будут (уже публично скажу то, что я им сказал) аккуратно вести, понимая, что это непростой вопрос и требует непростых решений, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. Он подчеркнул, что после этой «тягомотины» стороны смогут сосредоточиться на решении внутренних задач.

Вместе с тем Путин пообещал проинформировать Лукашенко о ходе переговоров по украинскому урегулированию. По его словам, Россия работает над достижением приемлемых результатов мирными средствами. Президент отметил, что американская сторона также осознает сложность урегулирования украинского конфликта.