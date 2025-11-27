«Как никогда верю»: Лукашенко об окончании украинского конфликта Лукашенко заявил, что верит в скорое завершение украинского конфликта

Украинский конфликт близок к завершению, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В то же время глава государства отметил, что в любой момент может произойти непредвиденная ситуация, которая повернет обстановку вспять, передает агентство БелТА.

Как никогда верю [в скорое окончание украинского конфликта], — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Соединенные Штаты должны осторожно подходить к требованиям по урегулированию конфликта на Украине. Он пояснил, что аккуратность в действиях американской стороны позволит нормализовать ситуацию.

До этого Лукашенко выразил мнение, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. Он подчеркнул, что после этой «тягомотины» стороны смогут сосредоточиться на решении внутренних задач.

При этом бразильский журналист-международник, евразийский геополитический аналитик Пепе Эскобар заявил, что украинский конфликт не закончится в текущем году из-за безумия европейских лидеров, которые держат крайне русофобский курс. В первую очередь, речь идет о главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, генсеке НАТО Марке Рютте, политиках Великобритании, Германии и Франции.