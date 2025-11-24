Раскрыто, почему конфликт на Украине может не закончиться в 2025 году

Раскрыто, почему конфликт на Украине может не закончиться в 2025 году Аналитик Эскобар обвинил лидеров ЕС в нежелании завершать конфликт на Украине

Конфликт между Киевом и Москвой не закончится в текущем году из-за безумия европейских лидеров, которые держат крайне русофобский курс, заявил бразильский журналист-международник, евразийский геополитический аналитик Пепе Эскобар. По его словам, которые приводит ТАСС, в первую очередь речь идет о главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, руководителе НАТО Марке Рютте, политиках Великобритании, Германии и Франции.

Конфликт не закончится в 2025 году. Почему? Потому что европейцы этого не хотят, и это очень опасно. Есть глава НАТО Марк Рютте, который является мегарусофобом, которого ненавидят в Нидерландах, который был одним из худших премьер-министров Нидерландов за всю историю, — отметил он.

