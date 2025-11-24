День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 14:06

Раскрыто, почему конфликт на Украине может не закончиться в 2025 году

Аналитик Эскобар обвинил лидеров ЕС в нежелании завершать конфликт на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Конфликт между Киевом и Москвой не закончится в текущем году из-за безумия европейских лидеров, которые держат крайне русофобский курс, заявил бразильский журналист-международник, евразийский геополитический аналитик Пепе Эскобар. По его словам, которые приводит ТАСС, в первую очередь речь идет о главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, руководителе НАТО Марке Рютте, политиках Великобритании, Германии и Франции.

Конфликт не закончится в 2025 году. Почему? Потому что европейцы этого не хотят, и это очень опасно. Есть глава НАТО Марк Рютте, который является мегарусофобом, которого ненавидят в Нидерландах, который был одним из худших премьер-министров Нидерландов за всю историю, — отметил он.

Ранее британские аналитики назвали три сценария развития событий вокруг плана Соединенных Штатов по Украине. По словам обозревателей, первый предполагает однозначный отказ Киева соглашаться на предложенный вариант, и в этом случае американский президент Дональд Трамп реализует свою угрозу прекратить военную помощь.

Украина
конфликты
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный камбэк: ЦСКА победил «Зенит» и вернулся в лидеры Единой лиги ВТБ
Воробьев рассказал о пользе перинатальных центров в Подмосковье
Это действительно пришельцы? Загадочный объект 3I/ATLAS сближается с Землей
Экономист оценил, как изменятся цены на продукты с 1 декабря
Раскрыты планы ЕС после согласования мирного соглашения США по Украине
Названы зарубежные направления, которые россияне выбирают на Новый год
Четвертый беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву
«Жест, идущий от сердца»: психолог рассказала, что подарить на День матери
Мэр Сызрани раскрыл масштабы атаки БПЛА на промышленный объект
Российская чемпионка мира по фигурному катанию завершила карьеру
Ушел из жизни сыгравший в «Зите и Гите» индийский киноактер
Экс-руководитель РКК «Энергия» осужден за мошенничество на 839 млн рублей
Юрист объяснил, как вступить в наследство без долгов покойного
В Париже заявили, что Европа поплатилась за общение с Россией «сквозь зубы»
Этническая ОПГ похищала выплаты бойцов СВО: что известно, как действовала
Стилист рассказала, как выбрать зимний пуховик
Бородин призвал разобраться с заработками братьев Меладзе в России
Двух россиян арестовали за стрельбу по автомобилю
Сына экс-президента Киргизии поймали с горой наличных и оружием
Бывший муж Началовой болен. Что говорят близкие Алдонина, с кем его дети
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.