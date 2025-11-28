В Евросовете раскрыли, какие пункты убрали из плана США по Украине

В Евросовете раскрыли, какие пункты убрали из плана США по Украине Кошта: из плана США по Украине убрали все пункты, связанные с НАТО и ЕС

Все пункты, связанные с ЕС и НАТО, вычеркнули из рабочего варианта плана США по Украине, заявил газете Handelsblatt председатель Евросовета Антониу Кошта. По его словам, теперь Вашингтон должен обсудить новый документ с Москвой.

В новом плане все пункты, которые касаются ЕС, вычеркнуты. Все, что затрагивает НАТО, тоже вычеркнуто, — сказал Кошта.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что проект плана по Украине нужно перевести «на дипломатический язык». Он отметил, что сейчас некоторые пункты звучат смешно.

В свою очередь экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что сокращенный мирный план США может быть вновь расширен после переговоров с Россией. По его мнению, Вашингтон остается партнером Киева, но не является его союзником.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что мирный план, игнорирующий договоренности, достигнутые на Аляске, неприемлем для России. Он допустил, что украинские представители внесли значительные правки в первоначальный вариант документа.