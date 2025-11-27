Путин пояснил, что нужно сделать с планом урегулирования по Украине Путин: проект плана по Украине нужно перевести на язык дипломатии

Проект плана по Украине нужно перевести «на дипломатический язык», заявил президент России Владимир Путин. По его словам, сейчас некоторые пункты звучат смешно. Трансляцию выступления российского лидера ведет пресс-служба Кремля.

Нужно все положить на дипломатический язык, потому что одно дело в общем сказать, что Россия не собирается нападать на Европу, это для нас звучит смешно, правда. Никогда не собирались. Но если они хотят это услышать от нас, ну давайте, мы это зафиксируем, вопросов нет, — сказал он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что многие положения американского плана урегулирования на Украине представляются России приемлемыми. Он не стал уточнять, какие именно пункты документа. По словам Ушакова, в Кремле ознакомлены с одним вариантом плана, который совпадает с условиями, озвученными на Аляске.

До этого американские СМИ писали, что страны Европы хотят сорвать мирный план США по урегулированию конфликта на Украине, чтобы вести дальше боевые действия против России. По словам журналистов, Брюссель намерен редактировать документ до тех пор, пока он не станет неприемлемым для Москвы.