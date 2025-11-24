В США раскрыли настоящие цели Европы в мирном плане по Украине RS: Европа хочет сорвать мирный план США, чтобы продолжить конфликт на Украине

Страны Европы хотят сорвать мирный план США по урегулированию конфликта на Украине, чтобы вести дальше боевые действия против России, пишет американское издание Responsible Statecraft. По его информации, Брюссель намерен редактировать документ до тех пор, пока он не станет неприемлемым для Москвы.

Их цель, похоже, заключается не в переговорах о лучшем мире, а в том, чтобы выхолостить американское предложение до такого состояния, когда оно станет неприемлемым для Москвы. Это гарантировало бы возврат к стандартной схеме затяжной, бесконечной войны, хотя именно такая динамика, учитывая нынешние реалии, благоприятствует России и еще больше обескровливает Украину, — сказано в материале.

Ранее американские СМИ сообщали, что страны Европы боятся, что США исключат их из переговоров по Украине. Это происходит на фоне внесения ЕС и Великобританией изменений в предложенный Вашингтоном план урегулирования.

До этого директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что отказ Евросоюза от самостоятельных дипломатических инициатив в отношении России наносит блоку серьезный вред. Он подчеркнул, что Европа утрачивает способность к дипломатии и делает ставку на наращивание вооружений.