День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 12:19

В США раскрыли настоящие цели Европы в мирном плане по Украине

RS: Европа хочет сорвать мирный план США, чтобы продолжить конфликт на Украине

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Страны Европы хотят сорвать мирный план США по урегулированию конфликта на Украине, чтобы вести дальше боевые действия против России, пишет американское издание Responsible Statecraft. По его информации, Брюссель намерен редактировать документ до тех пор, пока он не станет неприемлемым для Москвы.

Их цель, похоже, заключается не в переговорах о лучшем мире, а в том, чтобы выхолостить американское предложение до такого состояния, когда оно станет неприемлемым для Москвы. Это гарантировало бы возврат к стандартной схеме затяжной, бесконечной войны, хотя именно такая динамика, учитывая нынешние реалии, благоприятствует России и еще больше обескровливает Украину, — сказано в материале.

Ранее американские СМИ сообщали, что страны Европы боятся, что США исключат их из переговоров по Украине. Это происходит на фоне внесения ЕС и Великобританией изменений в предложенный Вашингтоном план урегулирования.

До этого директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что отказ Евросоюза от самостоятельных дипломатических инициатив в отношении России наносит блоку серьезный вред. Он подчеркнул, что Европа утрачивает способность к дипломатии и делает ставку на наращивание вооружений.

США
Европа
планы
мирные переговоры
урегулирование
конфликт на Украине
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Защита настаивает на возврат дела Чекалиных в прокуратуру
В США с ужасом заявили о растущей смертоносности российских «Ланцетов»
«Очень закрыт»: экс-тесть Алдонина Виктор Началов высказался о его болезни
Астроном высказался об аномалии в курсе кометы 3I/ATLAS
Политолог объяснил интерес США к украинскому конфликту
Трамп выразил осторожный оптимизм по поводу переговоров по Украине
Новорожденного малыша нашли в уборной общежития колледжа
В Госдуме рассказали о серьезных последствиях пропаганды зацепинга
Актер из сериала «Мистер и миссис Смит» рассказал о перенесенном инсульте
Два олимпийских чемпиона покинули тренерский штаб «Спартака»
Эпидемиолог оценил риски распространения птичьего гриппа в России
Военкор Коц рассказал, что дало российским бойцам освобождение Затишья
Роспотребнадзор отреагировал на случай заражения человека птичьим гриппом
Беременная Лерчек показала кольцо на безымянном пальце
В РФ предложили усилить контроль соцсетей для защиты граждан от мошенников
Российский футболист сказал «нет» огромным саудовским деньгам
«Сыграл громадную роль в моей судьбе»: Непомнящий о знакомстве с Симоняном
Бойня под Купянском, теракт на Алтае, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 24 ноября
Межзвездный объект рекордно сблизился с Землей в полете
Умерла актриса Шарыкина из «Кабачка «13 стульев»: что известно, причины
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.