День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 17:48

«Мы ознакомлены»: Ушаков о предложениях США по урегулированию на Украине

Ушаков: многие положения американского плана по Украине приемлемы для России

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Многие положения обсуждавшегося на Аляске американского плана урегулирования на Украине представляются России приемлемыми, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Вместе с тем, он подчеркнул необходимость детального обсуждения остальных пунктов документа, сообщает ТАСС.

Да, мы были ознакомлены с одним вариантом, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. И поэтому я бы сказал, не все, но многие положения этого плана, они нам представляются вполне приемлемыми, — сказал Ушаков.

Он уточнил, что предложенный план содержит много пунктов, которые нужно обсуждать. По словам Ушакова, пока содержание плана с Россией никто не разбирал.

Ранее американские СМИ писали, что страны Европы хотят сорвать мирный план США по урегулированию конфликта на Украине, чтобы вести дальше боевые действия против России. По словам журналистов, Брюссель намерен редактировать документ до тех пор, пока он не станет неприемлемым для Москвы.

До этого директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что отказ Евросоюза от самостоятельных дипломатических инициатив в отношении России наносит блоку серьезный вред. Он подчеркнул, что Европа утрачивает способность к дипломатии и делает ставку на наращивание вооружений.

Юрий Ушаков
урегулирование
Россия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Александра Малинина устроила вечеринку после разрыва помолвки
«Никто не собирается договариваться»: депутат об атаке ВСУ на Москву
Матвиенко назвала главный инструмент «глобальной партии войны»
Россияне жалуются на массовый сбой в работе популярного провайдера
Стало известно, что может вынудить Украину заключить мирный договор с РФ
Представитель Александра Емельяненко высказался о его возвращении в спорт
У берегов Мексики впервые обнаружили живого редкого кита
Раскрыто, станут ли активы России пропуском для ЕС на переговоры по Украине
Охлобыстин назвал женщин, перед которыми испытывает слабость
Врач развеяла миф об электронных сигаретах
Внук индийского актера был тронут рекламой с участием деда
Си Цзиньпин твердо высказался о возвращении Тайваня
Си Цзиньпин дал Трампу понять одну вещь насчет переговоров по Украине
Ушаков объяснил, как Армения сделает вклад в саммит ОДКБ
Простой рецепт канапе для фуршета: ваш хит на любом празднике
В Белгородской области атака БПЛА обернулась трагедией
План США по Украине значительно урезали после женевских дебатов
«Не под силу обычным дронам»: названо главное преимущество «Ланцетов»
Ушла из жизни народная артистка России Лилия Юдина
Ушаков раскрыл, какие документы подпишут на саммите ОДКБ
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.