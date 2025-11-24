«Мы ознакомлены»: Ушаков о предложениях США по урегулированию на Украине Ушаков: многие положения американского плана по Украине приемлемы для России

Многие положения обсуждавшегося на Аляске американского плана урегулирования на Украине представляются России приемлемыми, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Вместе с тем, он подчеркнул необходимость детального обсуждения остальных пунктов документа, сообщает ТАСС.

Да, мы были ознакомлены с одним вариантом, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. И поэтому я бы сказал, не все, но многие положения этого плана, они нам представляются вполне приемлемыми, — сказал Ушаков.

Он уточнил, что предложенный план содержит много пунктов, которые нужно обсуждать. По словам Ушакова, пока содержание плана с Россией никто не разбирал.

Ранее американские СМИ писали, что страны Европы хотят сорвать мирный план США по урегулированию конфликта на Украине, чтобы вести дальше боевые действия против России. По словам журналистов, Брюссель намерен редактировать документ до тех пор, пока он не станет неприемлемым для Москвы.

До этого директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что отказ Евросоюза от самостоятельных дипломатических инициатив в отношении России наносит блоку серьезный вред. Он подчеркнул, что Европа утрачивает способность к дипломатии и делает ставку на наращивание вооружений.