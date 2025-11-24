День матери
24 ноября 2025 в 18:47

Названо условие мирного процесса по Украине, которое точно не устроит РФ

Военэксперт Дандыкин: Россия не согласится заключить перемирие до переговоров

Москва, Россия Москва, Россия Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Россия не согласится заключить перемирие с Украиной до начала переговоров, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, украинские и европейские политики таким способом попытаются затянуть время, чтобы перевооружиться и привлечь резервы.

План из 28 пунктов американцы уже обсуждали с Киевом, который, как я понимаю, нелегитимен после слов нашего президента. Там внесены определенные изменения, которые, я думаю, нам не понравятся. Я думаю, что, если там будет пункт, что сначала нужно перемирие, а потом уже переговоры, это нас не устроит. Они будут тянуть время, как с «Минском-1» и «Минском-2». За это время подтянут людей, обучат их, подтянут боеприпасы и беспилотники, восстановят то, что сейчас не подлежит восстановлению из-за ударов по энергетике и прочему. И снова начнется кровь, — объяснил Дандыкин.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и лидеры ЕС на текущем этапе переговоров могут согласиться на заморозку конфликта. Он усомнился, что в ближайшее время будет принято единогласное решение по этому вопросу.

Софья Якимова
С. Якимова
