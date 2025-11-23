Раскрыто, какие условия могут принять Зеленский и ЕС на мирных переговорах Политолог Блохин: Зеленский и лидеры ЕС могут согласиться на заморозку конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Евросоюза на текущем этапе переговоров могут согласиться на заморозку конфликта, предположил в разговоре с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Он усомнился, что в ближайшее время будет принято единогласное решение по этому вопросу.

Нам не стоит испытывать иллюзий о том, что на предстоящих переговорах примут решение и ЕС, и Зеленский, и [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru). Сценарий, которого мы хотим достичь, вряд ли возможен. Максимум, на что они готовы пойти, это на самую большую уступку, и то со скрипом. Можно ожидать лишь заморозки конфликта — вот к чему они готовы. Ни о каких первопричинах решения украинского конфликта, признании новых территорий Зеленским и Европой они не готовы говорить. Поэтому очевидно, что европейцы будут пытаться дисциплинировать Трампа и направить его по пути [Джо] Байдена (экс-президент США. — NEWS.ru), — высказался Блохин.

Ранее спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что США находятся очень близко к тому, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Он использовал метафору «в двух метрах».