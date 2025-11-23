Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 14:47

Раскрыто, какие условия могут принять Зеленский и ЕС на мирных переговорах

Политолог Блохин: Зеленский и лидеры ЕС могут согласиться на заморозку конфликта

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Евросоюза на текущем этапе переговоров могут согласиться на заморозку конфликта, предположил в разговоре с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Он усомнился, что в ближайшее время будет принято единогласное решение по этому вопросу.

Нам не стоит испытывать иллюзий о том, что на предстоящих переговорах примут решение и ЕС, и Зеленский, и [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru). Сценарий, которого мы хотим достичь, вряд ли возможен. Максимум, на что они готовы пойти, это на самую большую уступку, и то со скрипом. Можно ожидать лишь заморозки конфликта — вот к чему они готовы. Ни о каких первопричинах решения украинского конфликта, признании новых территорий Зеленским и Европой они не готовы говорить. Поэтому очевидно, что европейцы будут пытаться дисциплинировать Трампа и направить его по пути [Джо] Байдена (экс-президент США. — NEWS.ru), — высказался Блохин.

Ранее спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что США находятся очень близко к тому, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Он использовал метафору «в двух метрах».

Дональд Трамп
Евросоюз
Владимир Зеленский
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скандал в Узбекистане, «отмена», арест, санкции: как живет Сергей Безруков
В пермской Лысьве в ноябре «открыли пляжный сезон»
Москвичей предупредили о погодной опасности
На Западе узнали о планах США провести переговоры с Россией
В Одессе исчез полигон, ВСУ бросают своих: новости СВО на вечер 23 ноября
США помогут Украине построить «стену безопасности» на линии соприкосновения
В ДТП на трассе «Сибирь» погибли трое детей
Малыш оказался в отделении гнойной хирургии после частного детсада
Россиянка летела домой под капельницей после азиатского «Макдоналдса»
Названа главная цель Зеленского до дедлайна Трампа
Эрдоган рассказал, что намерен обсудить с Путиным
Ротару прервала молчание ради любимого мужчины
Стармеру предрекли скорый уход из правительства Великобритании
В Госдуме заявили, что коррупция на Украине доказала правоту России
Стало известно о зарубежных планах Путина на предстоящую неделю
Юрист раскрыл, почему опасно покупать ранее подаренную квартиру
Россиянка стала триумфатором чемпионата мира среди юниоров
Знаки судьбы: как распознать свою вторую половинку?
Медведчук раскрыл, какую волю Запад диктует Зеленскому
Выяснилось, почему Трамп ожидает решения по Украине к 27 ноября
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.