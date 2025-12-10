ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 12:29

«Это очень важно»: в Кремле остались довольны интервью Трампа

Песков: созвучность слов Трампа с позицией России важна для завершения конфликта

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Тот факт, что заявления президента США Дональда Трампа по украинской проблематике созвучны позиции Российской Федерации, является значимым фактором, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, спикер Кремля уточнил, что это важно для перспектив выхода на мирное урегулирование украинского конфликта. Именно так Песков отреагировал на интервью главы Белого дома изданию Politico.

Это очень важное интервью, очень важное заявление <...> Во многом президент Трамп затронул как раз первопричины этого конфликта, что касается НАТО. Это очень важно с точки зрения перспектив выхода на мирное урегулирование, — указал Песков.

Ранее СМИ писали, что в европейских столицах существует обеспокоенность, что американский президент может возложить ответственность за срыв мирного процесса на Украину и страны ЕС. Один из источников также обратил внимание на то, что Киев продолжает утрачивать стратегически важные позиции на восточном фронте.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил усилия администрации Трампа в организации переговорного процесса. Выступая на правительственном часе в Совете Федерации, он заявил, что Москва ценит стремление Вашингтона способствовать дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Глава МИД РФ подчеркнул, что стороны договорились продолжать совместную работу в данном направлении.

Дмитрий Песков
Дональд Трамп
переговоры
Украина
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Король побегов» сбежал из тюрьмы четвертый раз за 16 лет
Уют в один шаг: как текстиль способен обновить интерьер без ремонта
Диетолог перечислила лучшие продукты для укрепления суставов зимой
Посол назвал главную ошибку российских туристов в Таиланде
Рабочий день в России сократят до 6 часов? Кто предложил, что будет с з/п
В Европе назвали любую мирную сделку «горькой пилюлей» для Украины
Армия России зачищает Светлое и Гришино в ДНР
ЕС готов пойти на нарушение правил ради российских активов
В ЕС определились с самозапретом на закупки газа у России
В российском регионе нашли несколько сотен туш краснокнижных тюленей
На Бондаренко рассказали, как на него напали люди с автоматами
Раскрыто, какие проблемы будут преследовать ЕС в случае изъятия активов РФ
Чиновница решила запретить обсуждать свою зарплату в суде
Долиной грозит статья за неуплату налогов? Что известно, тайный дворец
Экономист предупредил об опасности фирм, предлагающих списать долги
Известная актриса стала прабабушкой во второй раз
Лавров пригрозил последствиями в случае отъема российских активов на Западе
В российском городе требуют избавиться от «головы Шварценеггера»
Невролог дал советы, как справиться с предновогодним стрессом
Япония снова стала сбрасывать сточные воды с «Фукусимы» в океан
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.