«Это очень важно»: в Кремле остались довольны интервью Трампа Песков: созвучность слов Трампа с позицией России важна для завершения конфликта

Тот факт, что заявления президента США Дональда Трампа по украинской проблематике созвучны позиции Российской Федерации, является значимым фактором, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, спикер Кремля уточнил, что это важно для перспектив выхода на мирное урегулирование украинского конфликта. Именно так Песков отреагировал на интервью главы Белого дома изданию Politico.

Это очень важное интервью, очень важное заявление <...> Во многом президент Трамп затронул как раз первопричины этого конфликта, что касается НАТО. Это очень важно с точки зрения перспектив выхода на мирное урегулирование, — указал Песков.

Ранее СМИ писали, что в европейских столицах существует обеспокоенность, что американский президент может возложить ответственность за срыв мирного процесса на Украину и страны ЕС. Один из источников также обратил внимание на то, что Киев продолжает утрачивать стратегически важные позиции на восточном фронте.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил усилия администрации Трампа в организации переговорного процесса. Выступая на правительственном часе в Совете Федерации, он заявил, что Москва ценит стремление Вашингтона способствовать дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Глава МИД РФ подчеркнул, что стороны договорились продолжать совместную работу в данном направлении.