ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 10:47

«Ценим стремление»: Лавров о дипломатических усилиях Трампа по Украине

Лавров: Россия ценит усилия Трампа решить украинский кризис дипломатией

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия ценит усилия президента США Дональда Трампа в организации диалога для разрешения украинского кризиса с помощью дипломатии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации. Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон договорились продолжить работу в этом направлении.

Мы ценим стремление президента Трампа к диалогу, к преодолению конфликта на Украине политико-дипломатическим путем, — сказал Лавров.

Ранее американский лидер подчеркнул, что понимание о невозможности присоединения Украины к НАТО существовало давно. Таким образом американский лидер ответил на вопрос, стоит ли Альянсу прекратить расширение. Как считает Трамп, сегодня осталось «не так много» государств, которые могли бы вступить в военный блок.

Республиканец также констатировал, что Украина теряет значительные территории в конфликте с Россией. По его мнению, это означает проигрыш Киева. Лидер США добавил, что за первые 10 месяцев его нахождения на посту президента ситуация на фронте для ВСУ не улучшилась, а, напротив, только ухудшилась.

Украина
Сергей Лавров
Дональд Трамп
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Желчь в чашке»: в США появился горячий шоколад с костным мозгом
«Это очень важно»: в Кремле остались довольны интервью Трампа
Четыре девочки и 20 лет колонии: в Хакасии вынесли приговор педофилу
В Москве подвели итоги премии «ТОП-1000 российских менеджеров»
Рождественские елки украсили пастой и элитными шарами в европейском городе
Депутат Рады заявил о причастности еще одного чиновника к делу Миндича
Российский хоккеист стал второй звездой дня в НХЛ
Объекты ВПК и ТЭК Украины попали под удар
Продюсер ответил, как Родригез может вернуть востребованность публики
Инфекционист перечислил основные симптомы гонконгского гриппа
Попробуйте с бадьяном: как засолить икру форели вкусно — просто шик
Американист ответил, примет ли Конгресс США законопроект о выходе из НАТО
Песков рассказал о переменах в тематике вопросов на прямой линии с Путиным
Двух командиров ВСУ осудили за атаку пляжа в Курске
В Кремле отреагировали на заявления Трампа во время интервью Politico
В Госдуме высказались о запрете продажи энергетиков в продуктовых магазинах
В США раскрыли, чем Трамп пугает Европу и Украину
Песков раскрыл, успел ли Кремль обсудить с США слова Зеленского о выборах
Российские военные сужают кольцо окружения в одном городе в ДНР
Фарш, овощи и лаваш: гениально просто и невероятно вкусно
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.