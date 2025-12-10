«Ценим стремление»: Лавров о дипломатических усилиях Трампа по Украине

Россия ценит усилия президента США Дональда Трампа в организации диалога для разрешения украинского кризиса с помощью дипломатии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации. Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон договорились продолжить работу в этом направлении.

Мы ценим стремление президента Трампа к диалогу, к преодолению конфликта на Украине политико-дипломатическим путем, — сказал Лавров.

Ранее американский лидер подчеркнул, что понимание о невозможности присоединения Украины к НАТО существовало давно. Таким образом американский лидер ответил на вопрос, стоит ли Альянсу прекратить расширение. Как считает Трамп, сегодня осталось «не так много» государств, которые могли бы вступить в военный блок.

Республиканец также констатировал, что Украина теряет значительные территории в конфликте с Россией. По его мнению, это означает проигрыш Киева. Лидер США добавил, что за первые 10 месяцев его нахождения на посту президента ситуация на фронте для ВСУ не улучшилась, а, напротив, только ухудшилась.