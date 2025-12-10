Технологический суверенитет России обсудили на форуме EnergySpace

В Москве на Международном энергетическом форуме EnergySpace 9 декабря обсудили технологический суверенитет и импортонезависимость России, а также отечественные технологии в сфере нефти и газа. Главным мероприятием стала пленарная сессия «Энергия будущего: инновации для устойчивого развития и справедливого доступа к энергии». Она прошла под руководством помощника президента России Владимира Путина Руслана Эдельгериева.

Подводя итоги EnergySpace, хотел бы подчеркнуть, что ключевым содержательным результатом стала консолидация повестки низкоэмиссионного развития российского ТЭК. Форум выступил не только площадкой для основательной дискуссии, но и пространством для глубокого осмысления того, как наша страна формирует и реализует свой суверенный курс в сфере энергетики, — отметил Эдельгериев.

Форум объединил представителей власти, государственных и частных компаний, а также экспертов в отрасли энергетики. Они обсудили отечественные решения для электросетевого комплекса, инвестиционный потенциал ТЭК и энергию будущего. В программу вошли не только пленарные сессии, но и отраслевые треки. Кроме того, на протяжении всего дня для участников работала тематическая выставочная зона.

Организатором форума выступило Агентство экономического развития. Площадкой EnergySpace стал Центр событий РБК. Мероприятие прошло при поддержке и участии Министерства энергетики РФ.