В Совфеде раскрыли сроки строительства нового города в Сибири Сенатор Усс: строительство нового города в Сибири могут начать уже в 2026 году

Работы по созданию нового города на границе Красноярского края и Хакасии могут начаться в 2026 году, сообщил ТАСС сенатор Александр Усс. Он напомнил, что идея строительства нового населенного пункта в Сибири обсуждается уже не первый год и постепенно приобретает конкретные очертания.

Инициатором проекта выступил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, который ранее подчеркивал необходимость развития крупных индустриальных и научных центров в регионе. В ноябре на встрече, посвященной развитию кластера переработки критических металлов в Сибири, он предложил построить неподалеку от хакасского Саяногорска город-спутник, который станет гордостью российских архитекторов.

Не исключено, <…> что соответствующий город или городское поселение будет создано в районе Минусинска, где когда-то замышлялся так называемый «электрокомплекс». Делегация во главе с Сергеем Кужугетовичем посещала <…> город Минусинск и Хакасию для того, чтобы определить площадки для развития этого проекта. Предполагается, что уже в следующем году эти работы будут начинаться, — сказал Усс.

По мнению сенатор, темп «достаточно высокий», уже создается проектный офис и идея «приобретает реальные очертания». Работать в городе будет молодежь, считает Усс.

Ранее координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников заявил, что строительство нового города в Сибири для создания кластера по глубокой переработке редкоземельных металлов может потребовать около 1 трлн рублей. По его оценкам, проект окупится благодаря производству инновационной продукции для передовых отраслей промышленности.