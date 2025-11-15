Строительство нового города в Сибири оценили в 1 трлн рублей

Строительство нового города в Сибири для создания кластера по глубокой переработке редкоземельных металлов может потребовать около 1 трлн рублей, заявил ТАСС координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников. По его оценкам, проект окупится благодаря производству инновационной продукции для передовых отраслей промышленности.

Конечно, такой проект будет достаточно финансово емким. Его оценивают примерно в 700 млрд рублей. Однако учитывая сроки строительства, удорожание во времени и другие факторы, следует говорить об 1 трлн рублей. Тут и зарплата, естественно, белая, цена стройматериалов, логистика. Однако эти вложения окупятся. Так как будет получена самая современная, инновационная продукция для самых передовых, инновационных отраслей, — указал собеседник.

Идея возведения нового сибирского города неоднократно озвучивалась секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. В ноябре на совещании по развитию кластера переработки критических металлов он предложил построить город-спутник вблизи Саяногорска в Хакасии, который должен стать демонстрацией достижений российской архитектурной мысли.