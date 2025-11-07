Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Шойгу предложил построить новый город в Сибири

Шойгу предложил построить город-спутник Саяногорска

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу выступил с предложением построить город-спутник Саяногорска в Сибири, передает ТАСС. По его словам, новый населенный пункт должен стать гордостью российских архитекторов.

Здесь необходимо задуматься, в том числе с учетом того, что город Саяногорск является базовым для вас (бизнеса — NEWS.ru), для Саяно-Шушенской, Майнской ГЭС, для энергетиков, нам надо задуматься и смотреть, сделать ли еще город-спутник. Что-то еще надо делать в этой сфере, — подчеркнул Шойгу.

Ранее стало известно, что в Сахалинской области впервые начнут ремонтировать высокотоннажный флот благодаря модернизации судоремонтных мощностей на заводе рыбокомбината «Островной». В правительстве региона отметили, что процедуру хотят завершить до конца 2025 года.

До этого президент РФ Владимир Путин до этого заявил, что никто, кроме России, на сегодняшний день не строит малые атомные электростанции. По его словам, у некоторых стран есть такие планы, но на практике к их реализации они не приступали.

