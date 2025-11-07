Шойгу предложил построить новый город в Сибири

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу выступил с предложением построить город-спутник Саяногорска в Сибири, передает ТАСС. По его словам, новый населенный пункт должен стать гордостью российских архитекторов.

Здесь необходимо задуматься, в том числе с учетом того, что город Саяногорск является базовым для вас (бизнеса — NEWS.ru), для Саяно-Шушенской, Майнской ГЭС, для энергетиков, нам надо задуматься и смотреть, сделать ли еще город-спутник. Что-то еще надо делать в этой сфере, — подчеркнул Шойгу.

