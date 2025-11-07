Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 03:41

На Сахалине впервые модернизируют судоремонтный завод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сахалинской области впервые начнут ремонтировать высокотоннажный флот благодаря модернизации судоремонтных мощностей на заводе «Рыбокомбината „Островной“, сообщает Telegram-канал правительства Сахалинской области. Там отметили, что процедуру хотят завершить до конца 2025 года.

Его обновление позволит промысловым предприятиям Сахалина и Курил не вывозить флот на обслуживание за границу или в другие регионы Дальнего Востока, — говорится в публикации.

По словам губернатор Валерия Лимаренко, курс на импортозамещение в рыбопромысловой отрасли позволяет укреплять экономическую устойчивость. Также он окажет позитивное влияние на продовольственную безопасность, подчеркнул глава региона.

Ранее Оренбургский газоперерабатывающий завод прекратил прием сырья с казахстанского месторождения Карачаганак из-за атаки БПЛА, повредившей инфраструктуру предприятия. Отмечается, что газоснабжение Казахстана остается стабильным..

Президент РФ Владимир Путин до этогог заявил, что никто, кроме России, на сегодняшний день не строит малые атомные электростанции. По его словам, у некоторых стран есть такие планы, но на практике к их реализации они не приступали.

