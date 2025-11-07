На Сахалине впервые модернизируют судоремонтный завод

В Сахалинской области впервые начнут ремонтировать высокотоннажный флот благодаря модернизации судоремонтных мощностей на заводе «Рыбокомбината „Островной“, сообщает Telegram-канал правительства Сахалинской области. Там отметили, что процедуру хотят завершить до конца 2025 года.

Его обновление позволит промысловым предприятиям Сахалина и Курил не вывозить флот на обслуживание за границу или в другие регионы Дальнего Востока, — говорится в публикации.

По словам губернатор Валерия Лимаренко, курс на импортозамещение в рыбопромысловой отрасли позволяет укреплять экономическую устойчивость. Также он окажет позитивное влияние на продовольственную безопасность, подчеркнул глава региона.

