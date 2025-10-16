«Никто, кроме нас»: Путин заявил об успехах России в строительстве малых АЭС Путин заявил, что никто, кроме России, пока не строит малые АЭС

Никто, кроме России, на сегодняшний день не строит малые атомные электростанции, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках Российской энергетической недели. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, у некоторых стран есть такие планы, но на практике к их реализации они не приступали.

Малые АЭС пока никто, кроме нас, и не строит. Да, планы есть, но реально на практике пока ничего в мире не происходит. Только у нас это делается, — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин отметил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей из-за давления западных элит привел к падению европейской промышленности и росту цен. По его словам, теперь на Западе вынуждены закупать более дорогие заокеанские нефть и газ.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что строительство атомных электростанций приносит ощутимые социальные и экономические изменения регионам присутствия. Он уточнил, что проекты в Турции и Египте демонстрируют, как атомная энергетика способна менять жизнь людей и развивать инфраструктуру.