Российский завод приостановил прием газа из Казахстана Минэнерго Казахстана: завод в Оренбурге приостановил прием газа из-за атаки БПЛА

Оренбургский газоперерабатывающий завод временно прекратил прием сырья с казахстанского месторождения Карачаганак после атаки БПЛА, сообщило Министерство энергетики Казахстана со ссылкой на ПАО «Газпром». По его данным, из-за атаки беспилотника на предприятии частично пострадала инфраструктура.

19 октября 2025 года на Оренбургском газоперерабатывающем заводе произошла аварийная ситуация вследствие атаки БПЛА, в связи с чем завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что газоснабжение казахстанских потребителей осуществляется без перебоев.

Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщал, что один из цехов газоперерабатывающего завода загорелся после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Инфраструктура предприятия частично пострадала, добавил он.