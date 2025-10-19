Налет БПЛА, пожар на заводе под Оренбургом: как ВСУ атакуют РФ 19 октября

В ночь на 19 октября средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 45 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Из-за удара украинским дроном на газовом заводе в Оренбургской области начался пожар. Под Белгородом дрон ВСУ атаковал главу местной администрации. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

Системы ПВО сбили над регионами РФ 45 украинских дронов

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 45 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В частности, 12 беспилотников было ликвидировано над Самарской областью, 11 — над Саратовской областью.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 18 октября до 07:00 19 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.

Также силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили по пять беспилотников над Ростовской и Воронежской областями. Еще три и по два БПЛА сбили над Крымом и над Брянской и Липецкой областями соответственно. По данным ведомства, по одному дрону перехватили над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.

В Оренбургской области загорелся цех газового завода

Один из цехов газового завода в Оренбургской области загорелся после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. Инфраструктура предприятия частично пострадала, добавил он.

«В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов <…>. Пожарными расчетами МЧС, ОТП РСЧС идет ликвидация горения», — уточнил Солнцев.

По его данным, пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населенному пункту горящий объект не несет.

Мирный житель Белгородской области получил травму из-за атаки ВСУ

Из-за атаки беспилотника ВСУ на село Глотово в Белгородской области пострадал мирный житель. Инцидент произошел в Грайворонском городском округе, где украинский дрон нанес удар по гражданской инфраструктуре, сообщили в оперативном штабе региона.

«Пострадавший самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение живота», — указано в сообщении.

В селе на территории частного домовладения повреждена надворная постройка. Также были повреждены частные дома, автомобили и инженерные коммуникации в нескольких населенных пунктах региона.

Кроме Глотова, атаки дронов зафиксированы в селах Косилово, Дорогощь, Кукуевка, хуторе Леоновка, Салтыково и поселке Борисовка. В результате обстрелов пострадали жилые дома, шесть машин на парковке сельхозпредприятия, а также грузовой и три легковых автомобиля в Борисовском районе.

Под Белгородом ранен глава местной администрации

Глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа Сергей Кулаков был ранен при атаке украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Беспилотник нанес удар по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка.

Главу Мокрой Орловки оперативно доставили в Грайворонскую ЦРБ. В больнице ему диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги. Для дальнейшего обследования и лечения Кулакова переведут в областную клиническую больницу. Машина главы администрации получила повреждения.

Аэропорты крупных городов временно отменяли полеты

Ночью аэропорты Оренбурга и Уфы временно вводили ограничения на работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Воздушные гавани не принимали и не отправляли самолеты, уточнил он.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что временный запрет на прием и выпуск воздушных судов начал действовать в самарском аэропорту Курумоч.

Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

