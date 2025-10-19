Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 13:02

Налет БПЛА, пожар на заводе под Оренбургом: как ВСУ атакуют РФ 19 октября

ВС Украины ВС Украины Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В ночь на 19 октября средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 45 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Из-за удара украинским дроном на газовом заводе в Оренбургской области начался пожар. Под Белгородом дрон ВСУ атаковал главу местной администрации. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

Системы ПВО сбили над регионами РФ 45 украинских дронов

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 45 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В частности, 12 беспилотников было ликвидировано над Самарской областью, 11 — над Саратовской областью.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 18 октября до 07:00 19 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.

Также силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили по пять беспилотников над Ростовской и Воронежской областями. Еще три и по два БПЛА сбили над Крымом и над Брянской и Липецкой областями соответственно. По данным ведомства, по одному дрону перехватили над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.

В Оренбургской области загорелся цех газового завода

Один из цехов газового завода в Оренбургской области загорелся после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. Инфраструктура предприятия частично пострадала, добавил он.

«В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов <…>. Пожарными расчетами МЧС, ОТП РСЧС идет ликвидация горения», — уточнил Солнцев.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По его данным, пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населенному пункту горящий объект не несет.

Мирный житель Белгородской области получил травму из-за атаки ВСУ

Из-за атаки беспилотника ВСУ на село Глотово в Белгородской области пострадал мирный житель. Инцидент произошел в Грайворонском городском округе, где украинский дрон нанес удар по гражданской инфраструктуре, сообщили в оперативном штабе региона.

«Пострадавший самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение живота», — указано в сообщении.

В селе на территории частного домовладения повреждена надворная постройка. Также были повреждены частные дома, автомобили и инженерные коммуникации в нескольких населенных пунктах региона.

Кроме Глотова, атаки дронов зафиксированы в селах Косилово, Дорогощь, Кукуевка, хуторе Леоновка, Салтыково и поселке Борисовка. В результате обстрелов пострадали жилые дома, шесть машин на парковке сельхозпредприятия, а также грузовой и три легковых автомобиля в Борисовском районе.

Под Белгородом ранен глава местной администрации

Глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа Сергей Кулаков был ранен при атаке украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Беспилотник нанес удар по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка.

Главу Мокрой Орловки оперативно доставили в Грайворонскую ЦРБ. В больнице ему диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги. Для дальнейшего обследования и лечения Кулакова переведут в областную клиническую больницу. Машина главы администрации получила повреждения.

Аэропорты крупных городов временно отменяли полеты

Ночью аэропорты Оренбурга и Уфы временно вводили ограничения на работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Воздушные гавани не принимали и не отправляли самолеты, уточнил он.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

Фото: Voller Ernst / Siegfried Steinac/Global Look Press

Ранее сообщалось, что временный запрет на прием и выпуск воздушных судов начал действовать в самарском аэропорту Курумоч.

Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

Читайте также:

Раскрыто значение перехода под контроль ВС России островов в пойме Днепра

«Обойдет все системы ПВО»: военэксперт об анонсированном Путиным оружии

Военэксперт оценил шансы ВСУ на успешное контрнаступление

Генерал раскрыл, как России бороться с опасными мини-дронами ВСУ

ВСУ
СВО
дроны
БПЛА
пожары
аэропорты
Оренбургская область
Самарская область
Саратовская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие преимущества для ВС России дает освобождение Чунишино
20 октября — День повара: праздник вкуса и мастерства
Во Франции раскрыли необычный способ проникновения грабителей в Лувр
Скандал с сексуальным насилием и принцем Эндрю принял новый оборот
Молодой муж 82-летней певицы Шавриной впервые показался на публике
Власти ответили на идею ввести 12-летку в школах России
Парковки в Челябинске: всё, что нужно знать водителю
Замгубернатора Вологодской области устроил драку в отеле
Водителей будут лишать прав за прием лекарств в РФ? Что известно, список
Боец ММА Емельяненко оказался в больнице
Девушка умерла накануне своей свадьбы от «подарка» жениха
Дерзкое ограбление Лувра: что пропало, как действовали преступники
Российский завод приостановил прием газа из Казахстана
В полиции Франции рассказали детали ограбления Лувра
Стало известно об «осыпающемся» фронте ВСУ на одном направлении
Москвич потерял рекордные 450 млн из-за кибермошенничества
«Все вложения НАТО пропали»: раскрыто, что произошло на Западной Украине
Маск повторит идею Дурова в своей соцсети
Глава Банка Англии предупредил о грядущем кризисе из-за Brexit
Депутат резко отреагировал на слухи о скандальной вечеринке в университете
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.