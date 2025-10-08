Генерал раскрыл, как России бороться с опасными мини-дронами ВСУ Генерал Попов: для борьбы с мини-дронами ВСУ нужны заградотряды с картечью

Подразделения российской армии нуждаются в создании специальных заградотрядов, которые будут атаковать бесшумные мини-дроны ВСУ картечью, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, прицельный огонь из штатного стрелкового оружия или пуск ракет по таким малоразмерным целям является крайне неэффективным.

Прицельно бить ракетой или даже из автомата или пистолета по мини-дронам ВСУ — это как стрелять из пушки по воробьям. Нужно создавать заградотряды, которые будут оснащены ствольными системами огня. То есть можно стрелять дробью или картечью, или запускать ракеты, которые разрываются и имеют в своем составе десятки или даже сотни мелких осколков. Они могут быть даже не металлическими, а пластмассовыми или из более твердых материалов. Хоть льдом стреляй, — пояснил Попов.

Генерал отметил, что для нейтрализации мини-дронов ВСУ, помимо средств радиоэлектронной борьбы, необходимо активно применять и пассивные средства обороны. По его словам, к ним можно отнести установку специальных сеток на линии соприкосновения и на особо опасных направлениях.

РЭБ — это эффективное средство для физического уничтожения мини-дронов ВСУ. Но в этом случае нам нужно строить новую систему противодействия воздушным объектам нападения, которые представляют собой такую москитную авиацию, как комары вокруг нас летают. Надо применять и какие-то пассивные средства обороны — те же сетки на линии соприкосновения или на опасных направлениях, куда могут прилететь дроны, — резюмировал Попов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские подразделения начали применять бесшумные малогабаритные FPV-дроны в районе Кременной в Луганской Народной Республике. По его словам, такие дроны сложно обнаружить и уничтожить, однако российские бойцы уже нашли способы противодействия этой угрозе.