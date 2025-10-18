Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 16:41

Глава Мокроорловской администрации был ранен при атаке ВСУ

Глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа Сергей Кулаков был ранен при атаке украинского дрона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Беспилотник нанес удар по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка.

Главу Мокрой Орловки оперативно доставили в Грайворонскую ЦРБ. В больнице ему диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги. Для дальнейшего обследования и лечения Кулакова переведут в областную клиническую больницу. Машина главы администрации получила повреждения. Информация о точных последствиях инцидента уточняется.

Днем ранее украинские военные подвергли ракетному обстрелу город Валуйки. Гладков сообщил, что ранения получил один местный житель. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Также были повреждены объекты инфраструктуры.

Ранее губернатор области сообщал о массированной атаке ВСУ с применением примерно 120 дронов. В результате нападения погибли два человека и еще восемь гражданских получили ранения разной степени тяжести.

