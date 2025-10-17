Житель Белгородской области чуть не погиб из-за ракетного обстрела ВСУ Гладков сообщил о ракетном обстреле Валуек со стороны ВСУ

Город Валуйки подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ, в результате которого один человек получил ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Также были повреждены объекты инфраструктуры.

Город Валуйки подвергся ракетному обстрелу. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными непроникающими ранениями мягких тканей головы самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую помощь. <…> В результате прилета боеприпасов есть повреждения на двух объектах инфраструктуры, — говорится в публикации.

Ранее Гладков сообщил о массированной атаке ВСУ с применением примерно 120 беспилотников. По данным главы региона, в результате этих ударов погибли два человека и еще восемь гражданских получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщила о ликвидации четырех украинских беспилотников над российскими регионами в течение трех часов. С 14:00 до 17:00 по московскому времени два БПЛА были уничтожены при попытке атаки на Белгородскую область, а по одному дрону сбили над территориями Брянской и Курской областей.