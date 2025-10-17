Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 18:13

Житель Белгородской области чуть не погиб из-за ракетного обстрела ВСУ

Гладков сообщил о ракетном обстреле Валуек со стороны ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Город Валуйки подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ, в результате которого один человек получил ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Также были повреждены объекты инфраструктуры.

Город Валуйки подвергся ракетному обстрелу. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными непроникающими ранениями мягких тканей головы самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую помощь. <…> В результате прилета боеприпасов есть повреждения на двух объектах инфраструктуры, — говорится в публикации.

Ранее Гладков сообщил о массированной атаке ВСУ с применением примерно 120 беспилотников. По данным главы региона, в результате этих ударов погибли два человека и еще восемь гражданских получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщила о ликвидации четырех украинских беспилотников над российскими регионами в течение трех часов. С 14:00 до 17:00 по московскому времени два БПЛА были уничтожены при попытке атаки на Белгородскую область, а по одному дрону сбили над территориями Брянской и Курской областей.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
атаки ВСУ
ракеты
обстрелы
ранения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина изнасиловала и запытала школьницу до смерти после ссоры с ее мамой
Сотрудника администрации Калининграда обвинили в мошенничестве
Путин напомнил западным СМИ об их неудобном прошлом
Зеленский попытался выставить условия для встречи с Путиным
Драка за первое место в РПЛ: кто победит — «Локомотив» или ЦСКА?
На Урале арестовали иеромонаха Пинчука: что он сделал, связан ли с РДК
Пожилой мужчина заплатил несколько миллиардов за выкуп невесты
В деле арестованного в РФ французского велосипедиста появилась новая деталь
Российская фигуристка Трусова обвенчалась с мужем
Депутаты внесли в Госдуму важное предложение по наполняемости классов
Астролог дал два совета россиянам на 2026 год
Лебедев назвал статуи острова Пасхи переоцененной достопримечательностью
Появилась новая надежда на спасение девочки, которую выбросил из окна отец
Взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке 17 октября: подробности, жертвы
Укравший 100-летнюю икону цыган услышал приговор
Стало известно, где похоронят погибшего военкора Зуева
Бывший футболист «Локомотива» раскрыл перспективы команды в этом сезоне
Китай обвинили в затруднении передачи ракет Tomahawk Украине
Глава Башкирии раскрыл подробности взрыва на заводе «Авангард»
Сбежали в Монголию или в США: новые версии пропажи Усольцевых в тайге
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.