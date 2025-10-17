Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 12:20

Гладков раскрыл количество жертв новой атаки ВСУ на Белгородчину

Гладков сообщил о гибели двух человек после атаки ВСУ на Белгородчину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ с применением около 120 беспилотников за последние сутки, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате обстрелов погибли два человека, восемь граждан получили ранения различной степени тяжести.

В селе Устинка от удара дрона по автомобилю погиб мужчина. От полученных ранений он скончался на месте. Двое пострадавших в поселке Октябрьский госпитализированы, — говорится в публикации.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о повреждении нескольких электроподстанций в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. По его словам, восстановительные мероприятия на энергообъектах уже ведутся профильными специалистами.

Кроме того, в Министерстве обороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 17 октября уничтожили свыше 60 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в воздушном пространстве над Россией. По данным ведомства, воздушной атаке подверглись шесть российских регионов и акватория Черного моря.

