12 октября 2025 в 18:18

«Обойдет все системы ПВО»: военэксперт об анонсированном Путиным оружии

Военэксперт Кнутов: Путин мог говорить о ракетах с неограниченной дальностью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин, заявляя о новом мощном вооружении, мог иметь в виду ракеты с неограниченной дальностью «Буревестник», заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, «Буревестник» может долететь до любой точки планеты и обойти системы противовоздушной обороны.

Я считаю, что Путин говорил, в первую очередь о «Буревестнике». Это крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой на борту и ядерной боеголовкой. У нее дальность примерно 20 тысяч километров, экватор — 40 тысяч с лишним. Она может с любой стороны, из любой точки земли долететь, поэтому здесь можно проложить такой маршрут, что она обойдет все системы ПВО и ударит по цели с той стороны, откуда противник вообще не ожидает, — объяснил Кнутов.

Военэксперт отметил, что ракета «Буревестник» — очень серьезное средство поражения. Подобное оружие может применяться в условиях глобального конфликта, добавил он.

Но это оружие судного дня, потому что ядерное топливо на борту этой ракеты и ядерная боевая часть в комплексе — это достаточно серьезное средство поражения и загрязнения окружающей среды. Поэтому такие вещи применяют только тогда, когда уже начался глобальный конфликт и когда ни одна из сторон не думает о тех тяжелых последствиях, которые будут на земле после столь мощного применения столь мощного оружия, — резюмировал Кнутов.

Россия
оружие
Владимир Путин
ракеты
Софья Якимова
С. Якимова
