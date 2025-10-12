«Обойдет все системы ПВО»: военэксперт об анонсированном Путиным оружии

Президент России Владимир Путин, заявляя о новом мощном вооружении, мог иметь в виду ракеты с неограниченной дальностью «Буревестник», заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, «Буревестник» может долететь до любой точки планеты и обойти системы противовоздушной обороны.

Я считаю, что Путин говорил, в первую очередь о «Буревестнике». Это крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой на борту и ядерной боеголовкой. У нее дальность примерно 20 тысяч километров, экватор — 40 тысяч с лишним. Она может с любой стороны, из любой точки земли долететь, поэтому здесь можно проложить такой маршрут, что она обойдет все системы ПВО и ударит по цели с той стороны, откуда противник вообще не ожидает, — объяснил Кнутов.

Военэксперт отметил, что ракета «Буревестник» — очень серьезное средство поражения. Подобное оружие может применяться в условиях глобального конфликта, добавил он.