Раскрыто значение перехода под контроль ВС России островов в пойме Днепра Член ОП Рогов: Россия свела на нет активность диверсантов ВСУ в районе Днепра

Контроль над последними островами в пойме Днепра в Херсонской области позволил российской армии значительно повысить свою эффективность на данном участке фронта и свести на нет активность диверсантов ВСУ в этом районе, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, теперь российские подразделения получили значительные преимущества для дальнейших действий.

Касательно установления контроля над последними островами в пойме Днепра в Херсонской области — это важное действие. Во-первых, оно практически сводит на нет активность украинских ДРГ, которые переправлялись через Днепр. Во-вторых, это дает нашим ребятам контроль над рекой. Теперь наши группы могут переходить, а беспилотники могут прилетать. Глубина ударов увеличивается, и глубина контроля на данном участке фронта тоже возрастает, — пояснил Рогов.

Он добавил, что пока рано говорить о скором масштабном наступлении ВС РФ на правом берегу Днепра. По словам члена ОП, оно требует тщательной подготовки и мощной огневой поддержки для прорыва глубокоэшелонированной обороны.

Говорить о наступлении российских войск на правом берегу Днепра было бы преждевременно, потому что это должно происходить внезапно и с большим количеством огневой поддержки — тяжелой артиллерии, РСЗО и дальнобойного оружия, ФАБ, роев дронов, которые смогли бы вынести линии обороны противника и лишить их возможности сопротивляться. Но это очень оптимистичный шаг, вызывающий пусть даже сдержанный, но оптимизм. Острова играли важную роль как с точки зрения контроля за руслом Днепра, так и с точки зрения возможности зафиксировать любые наши перемещения. Важность этого шага переоценить сложно, — резюмировал Рогов.

Ранее командир штурмового отделения с позывным Алабай сообщил, что подразделения 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Днепр» установили полный контроль над островом Переяславский в пойме Днепра. По его словам, боевые группы ВСУ с острова выбиты. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.