Российские бойцы установили контроль над островом Переяславский на Днепре

Подразделения 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Днепр» установили полный контроль над островом Переяславский в пойме Днепра, сообщил в беседе с РИА Новости командир штурмового отделения с позывным Алабай. По его словам, боевые группы ВСУ с острова выбиты. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Задачу выполнили успешно. Была поставленная боевая задача зайти на Переяславский остров группой штурмовиков, взять его под контроль. Выбить группы ВСУ. А также продолжать удерживать, чтобы группы ВСУ не смогли зайти на наши боевые позиции, которые находятся на острове Переяславский. Остров удержали, без потерь, — сказал Алабай.

Ранее бойцы разведывательного центра «Рубикон» уничтожили пусковую установку, оснащенную высокоточной системой APKWS II. Как сообщил военкор Евгений Поддубный, она обладает американским модулем лазерного наведения, преобразующим обычные ракеты Hydra 70 в управляемые боеприпасы.

Кроме того, бойцы группировки войск «Запад» уничтожили американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50 — ключевой инструмент артиллерийской разведки. Станция, которую называют «глазами и ушами» артиллерии, способна вычислять координаты стреляющих орудий по траектории снарядов.