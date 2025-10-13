Уничтожен второй комплекс APKWS за все время СВО

Уничтожен второй комплекс APKWS за все время СВО Поддубный: отряд «Рубикон» уничтожил редкий зенитный комплекс с APKWS II

Бойцы разведывательного центра «Рубикон» уничтожили пусковую установку, оснащенную высокоточной системой APKWS II, сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале. Она обладает американским модулем лазерного наведения, преобразующим обычные ракеты Hydra 70 в управляемые боеприпасы. Комплекс APKWS был ликвидирован на Сумском направлении. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Это вторая пусковая установка подобного типа, уничтоженная за все время, что идет СВО. Первая разбита в районе населенного пункта Очаков Николаевской области, — написал военкор.

До этого российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ на левом берегу Днепра. В ходе операции была уничтожена одна лодка с солдатами противника. Судя по опубликованным кадрам, цель была поражена с помощью FPV-дрона. Еще три плавсредства были подорваны с помощью сбросов с квадрокоптера.

Ранее ВС РФ уничтожили барражирующими боеприпасами «Ланцет» безэкипажные катера ВСУ в Черном море. Министерство обороны РФ опубликовало кадры ударов, в результате которых морской транспорт был подорван и затоплен.