Уничтожение катера ВСУ с десантом на левом берегу Днепра попало в кадр

Российские военные пресекли попытку высадки десанта Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В ходе операции была уничтожена одна лодка с солдатами противника. В Минобороны данную информацию не комментировали.

Судя по опубликованным кадрам, цель была поражена с помощью FPV-дрона. Еще три плавсредства были подорваны с помощью сбросов с квадрокоптера.

Вооруженные силы Российской Федерации недавно применили барражирующие боеприпасы «Ланцет» для ликвидации безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. Министерство обороны РФ показало кадры, где зафиксирован момент подрыва и последующего затопления морского транспорта.

В Туапсе местные жители стали свидетелями уничтожения украинского безэкипажного катера. На видеозаписи видно, как группа людей на набережной наблюдает за морским боем, не проявляя признаков беспокойства.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о приведении экстренных служб города в состояние повышенной готовности в связи с угрозой атак безэкипажных катеров. Руководитель городской администрации призвал население сохранять спокойствие и строго выполнять установленные правила безопасности.