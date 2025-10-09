Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 19:28

Военэксперт оценил шансы ВСУ на успешное контрнаступление

Военэксперт Дандыкин: ВСУ не хватит резервов для успешного контрнаступления

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

У Вооруженных сил Украины нет шансов провести успешное контрнаступление, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. При этом он отметил, что украинская армия будет предпринимать попытки устроить диверсии.

На мой взгляд, я уже об этом не раз говорил, на Черниговском и других направлениях они этого не смогут сделать. То, что произошло в прошлом году на Курском направлении и раньше — думаю, нет. Наверное, возможности не будет. Будут контратаки, будут какие-то встречные бои, будут вылазки диверсионных групп. Но не более того. Будут удары наноситься. Я думаю, что сейчас все, что появляется в поле зрения нашей разведки, уничтожается на подступах. Как на Черниговским направлении, там уже два полигона накрыли. И это будет продолжаться, потому что все это видно, — объяснил Дандыкин.

Военэксперт подчеркнул, что ВСУ будут пытаться сопротивляться на Харьковском направлении. Он пояснил, что армия РФ активно продвигается в сторону Купянска, который скоро будет освобожден. Дандыкин добавил, что этой осенью у ВСУ еще могут большие неприятности.

Я думаю, что на Запорожском направлении они сейчас не в очень хорошем положении находятся, потому что мы выходим на Гуляйполе, а Гуляйполе — это выход на Орехов и дальше на Запорожье. И главное, что резервы скудные и перебрасывать все это достаточно трудно под огнем. Можно заявлять все, что угодно. Конечно, это будет продолжаться: запуск беспилотников, удары HIMARS, — отметил Дандыкин.

Ранее военный эксперт полковник Михаил Тимошенко заявил, что в ближайшее время Киев может объявить о новом контрнаступлении. Он подчеркнул, что это может быть сделано для поддержания морального духа военнослужащих и населения, так как они устали от боевых действий.

Софья Якимова
С. Якимова
