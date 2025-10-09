Военэксперт объяснил, что можно ожидать от Киева в ближайшее время Военэксперт Тимошенко: Киев в ближайшее время может объявить о контрнаступлении

В ближайшее время Киев может объявить о новом контрнаступлении, допустил военный эксперт полковник Михаил Тимошенко. В разговоре с «Ридусом» он подчеркнул, что это может быть сделано для поддержания морального духа военнослужащих и населения, так как они устали от боевых действий. При этом, отметил полковник, сил у ВСУ на подобные действия просто не хватит, поэтому это могут быть просто разговоры и слухи.

Это нужно, чтобы поддержать моральный дух военнослужащих и населения, уставшего от боевых действий. Будут разговоры и слухи о контрнаступлении. Они являются естественным компонентом информационной войны и политико-воспитательной работы, — заявил он.

Ранее редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что Вооруженные силы Украины не способны на масштабное наступление из-за значительных потерь. По его мнению, ВСУ могут лишь симулировать наступательные действия в пропагандистских целях, поскольку не располагают необходимым количеством техники и личного состава для реальных операций.