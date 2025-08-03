В августе ситуация в зоне военной операции на Украине может резко обостриться — ВСУ собирают ударную группировку, вероятно, перед началом нового контрнаступления, высказал мнение военный обозреватель Владислав Шурыгин. По его словам, которые приводит MK.RU, командование ВСУ усиливает территориальные формирования новобранцами и техникой, а ослабленные бригады отводит в тыл для доукомплектования.

По данным источников, украинское командование под руководством генерала Александра Сырского в срочном порядке формирует мощную ударную группировку для планируемого наступления. В состав группировки войдут восемь тяжеловооруженных бригад, усиленных новобранцами, бронетехникой и артиллерией, а также до 50 новых подразделений боевых БПЛА. Общая численность формирования может достичь 20 тысяч человек, при этом подготовка ведется в авральном режиме — несколько ослабленных бригад уже отведены в тыл для пополнения и переформирования.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев подтверждил эти данные, отметив, что украинское командование сосредоточило на различных участках фронта около 60 тысяч подготовленных резервистов, прошедших не менее полугода интенсивной боевой подготовки. Эти силы представляют собой для России серьезную угрозу, в отличие от ранее мобилизованных новобранцев. Как отмечает Лебедев, определить точное направление главного удара пока сложно — возможны несколько вариантов развития событий.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что украинских военных хватит максимум на пять лет даже с учетом введения в стране мобилизации с 18 лет. По его словам, если Вооруженные силы Украины предпримут новое контрнаступление, их ждут катастрофические потери.