Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 11:52

Стало известно о возможной подготовке Киевом нового контрнаступления

MK.RU: ВСУ усиливают ударную группировку в преддверии нового контрнаступления

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В августе ситуация в зоне военной операции на Украине может резко обостриться — ВСУ собирают ударную группировку, вероятно, перед началом нового контрнаступления, высказал мнение военный обозреватель Владислав Шурыгин. По его словам, которые приводит MK.RU, командование ВСУ усиливает территориальные формирования новобранцами и техникой, а ослабленные бригады отводит в тыл для доукомплектования.

По данным источников, украинское командование под руководством генерала Александра Сырского в срочном порядке формирует мощную ударную группировку для планируемого наступления. В состав группировки войдут восемь тяжеловооруженных бригад, усиленных новобранцами, бронетехникой и артиллерией, а также до 50 новых подразделений боевых БПЛА. Общая численность формирования может достичь 20 тысяч человек, при этом подготовка ведется в авральном режиме — несколько ослабленных бригад уже отведены в тыл для пополнения и переформирования.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев подтверждил эти данные, отметив, что украинское командование сосредоточило на различных участках фронта около 60 тысяч подготовленных резервистов, прошедших не менее полугода интенсивной боевой подготовки. Эти силы представляют собой для России серьезную угрозу, в отличие от ранее мобилизованных новобранцев. Как отмечает Лебедев, определить точное направление главного удара пока сложно — возможны несколько вариантов развития событий.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что украинских военных хватит максимум на пять лет даже с учетом введения в стране мобилизации с 18 лет. По его словам, если Вооруженные силы Украины предпримут новое контрнаступление, их ждут катастрофические потери.

Александр Сырский
ВСУ
Россия
контрнаступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Запрещенная тема»: друг Антонова раскрыл правду о его детях
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежал 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
Звезда REFLEX стала первой в России певицей с личным вертолетом
Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту
Страх полетов создал транспортный апокалипсис на юге России
Юрист раскрыла, в каком случае можно не платить за стрижку в салоне
Военэксперт ответил, когда ВСУ могут вновь попытаться вторгнуться в Россию
Кому положены выплаты на ребенка к 1 сентября 2025 года, какая сумма
Суд продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Трамп обрушился с критикой на Индию из-за российской нефти
В Европе признали потерю Украиной части территорий
«Труба до Киева доведет»: военкор рассказал о новой фобии украинцев
«США — жулики»: профессор дал один совет Москве насчет Вашингтона
NASA продлит контракт на языковую поддержку в России
Российский сенатор указал на верный признак кризиса партийной системы США
«Поводок на шее остался»: экс-депутат Рады о возможном бегстве Зеленского
Власти разъяснили, зачем в России сократили уроки родного языка
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.