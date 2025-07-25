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25 июля 2025 в 13:10

«Потери гигантские»: военэксперт оценил оставшиеся силы ВСУ

Военэксперт Кнутов: даже с учетом мобилизации сил ВСУ хватит максимум на 5 лет

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинских военных хватит максимум на пять лет даже с учетом введения в стране мобилизации с 18 лет, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, если Вооруженные силы Украины предпримут новое контрнаступление, их ждут катастрофические потери.

Украинцы уже почти закончились, если говорить откровенно, их хватит максимум на год. Но если они ведут мобилизацию от 18 лет, конечно, еще лет на пять может хватить. Все зависит от того, как и какие будут вестись боевые действия. Если они вдруг пойдут опять в контрнаступление, это все завершится для них очень быстро. Потери будут гигантские, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что без помощи иностранных наемников Украина может столкнуться с критической нехваткой личного состава в ближайшее время. При этом, по его словам, экс-главком ВСУ Валерий Залужный предполагает, что украинские военные будут заменены гражданами других стран, включая Польшу, Грузию и государства Прибалтики.

Делается упор тем же самым Залужным, что воевать будут уже не украинцы, уже сейчас воюет много поляков, грузины воюют, колумбийцы, еще ряд латиносов. Он предполагает, что в войну втянутся прибалты. Их, правда, не так много, но как пушечное мясо там наберется. Сейчас за украинцами стоят молдаване и румыны, в ближайшее время уже они будут пополнять это пушечное мясо, поэтому НАТО готово воевать еще не один год, — резюмировал Кнутов.

Ранее Залужный заявил, что конфликт на Украине может затянуться вплоть до 2034 года. По его словам, речь идет о сценарии, при котором сохраняется текущая стратегия Киева. Он добавил, что Украина вступила в новую фазу боевых действий, завязанную на истощении.

ВСУ
Украина
Валерий Залужный
Прибалтика
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
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