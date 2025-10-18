Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 23:30

Мужчину госпитализировали после атаки ВСУ на Белгородскую область

Житель Глотово получил взрывную травму при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на село Глотово в Белгородской области пострадал мирный житель. Инцидент произошел в Грайворонском городском округе, где украинский дрон нанес удар по гражданской инфраструктуре, сообщили в оперативном штабе региона, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

Пострадавший самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение живота. Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу № 2 Белгорода, — указано в сообщении.

В селе на территории частного домовладения повреждена надворная постройка. Также были повреждены частные дома, автомобили и инженерные коммуникации в нескольких населенных пунктах региона.

Кроме Глотова, атаки дронов зафиксированы в селах Косилово, Дорогощь, Кукуевка, хуторе Леоновка, Салтыково и поселке Борисовка. В результате обстрелов пострадали жилые дома, шесть машин на парковке сельхозпредприятия, а также грузовой и три легковых автомобиля в Борисовском районе.

Ранее сообщалось, что глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа Сергей Кулаков был ранен при атаке украинского дрона. Беспилотник нанес удар по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка.

пострадавшие
Белгородская область
ранения
атаки
Мужчину госпитализировали после атаки ВСУ на Белгородскую область
