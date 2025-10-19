Два крупных российских города закрыли небо для самолетов Росавиация: аэропорты Оренбурга и Уфы временно отменили полеты

Аэропорты Оренбурга и Уфы временно ввели ограничения на работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Воздушные гавани не принимают и не отправляют самолеты, уточнил он.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что временный запрет на прием и выпуск воздушных судов начал действовать в самарском аэропорту Курумоч. Эти ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов. Сроки их действия пока не уточняются.

До этого аналогичные меры вводились в аэропорту Калуги (Грабцево). Через пару часов по тем же причинам закрылась воздушная гавань Волгограда. Все меры предприняты для обеспечения безопасности граждан. В Росавиации уверяют, что это первый приоритет для федерального агентства.

Также из-за закрытия неба в Волгограде в городе «застряла» футбольная сборная России. Она находилась там для проведения товарищеского матча с командой Ирана. Вылет был согласован только через несколько часов.