Самолеты внезапно «пропали» над одним из российских аэропортов Росавиация: аэропорт в Калуге вводит ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Калуги (Грабцево) введен временный режим ограничений на выполнение авиарейсов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Представитель ведомства пояснил, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

В период их действия авиакомпаниям потребуется скорректировать расписание рейсов, возможны задержки вылетов и прилетов. Пассажирам, планирующим путешествие через аэропорт Грабцево, рекомендовано заранее уточнять информацию о статусе своих рейсов.

Точные сроки действия ограничений не указаны, однако подчеркивается их временный характер. Специалисты проводят необходимые мероприятия для нормализации работы аэропорта.

Ранее российские авиаперевозчики выступили с инициативой по корректировке маршрутов полетов в южных регионах страны. Авиакомпании рассчитывают на смягчение действующих ограничений и предлагают конкретные меры для увеличения объема пассажирских перевозок. В материале указывается, что спрямление южных авиамаршрутов вместе с открытием хотя бы одного аэропорта в этом регионе способно обеспечить дополнительный годовой пассажиропоток в размере 7 млн человек.