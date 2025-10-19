Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 00:54

Еще один российский аэропорт закрылся для самолетов

Росавиация: аэропорт Самары перестал принимать и выпускать самолеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временный запрет на прием и выпуск воздушных судов начал действовать в самарском аэропорту Курумоч, проинформировал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Он обратил внимание, что эти ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

В период действия временного запрета авиакомпаниям потребуется скорректировать расписание рейсов. Пассажиров уже предупредили, что возможны перенаправления воздушных судов в другие аэропорты. Статус рейсов можно уточнить у авиаперевозчиков.

Сроки действия ограничений пока не уточняются. При этом Кореняко подчеркнул их временный характер.

До этого аналогичные меры вводились в аэропорту Калуги (Грабцево). Через пару часов по тем же причинам закрылась воздушная гавань Волгограда. Все меры предприняты для обеспечения безопасности граждан. В Росавиации уверяют, что это первый приоритет для федерального агентства.

Ранее сообщалось, что из-за закрытия неба в Волгограде в городе «застряла» футбольная сборная России. Она находилась там для проведения товарищеского матча с командой Ирана. Вылет был согласован только через несколько часов.

ограничения
аэропорты
Самара
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Республике Сербской избрали исполняющего обязанности президента
Небо раскрасилось в цвета северного сияния над несколькими регионами РФ
Гол-шедевр, молодая звезда, лидерство в таблице: «Локомотив» разгромил ЦСКА
Израиль подтвердил получение новых останков заложников
Взятки, фейки, расизм: как фрик Борис Джонсон стал премьером Великобритании
Турция пообещала стать гарантом в Газе при одном условии
Галактионов высказался о голе Воробьева в матче с ЦСКА
Смертельное ДТП с участием несовершеннолетних произошло под Екатеринбургом
Посольство США предупредило об угрозе в Тринидаде и Тобаго
Экс-президента Франции закроют в одиночной камере
Составлен список звезд, которые пострадали из-за мошенников
Насиловал, убивал, сжигал трупы: тракторист целый год кошмарил Вологду
В американском зоопарке для пингвинов устроили праздничное шоу
Еще один российский аэропорт закрылся для самолетов
Фаза Луны сегодня, 19 октября: покупаем землю, бережем зрение
Защитник «Спартака» Бабич в ближайшее время не выйдет на поле
Над Алтайским краем заметили загадочный небесный объект
Очередной ребенок попал в «расстрельный список» Украины
Отношения с Темниковой и Фадеевым, материнство: как живет Серябкина
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 октября 2025 года
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.