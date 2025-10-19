Еще один российский аэропорт закрылся для самолетов

Еще один российский аэропорт закрылся для самолетов Росавиация: аэропорт Самары перестал принимать и выпускать самолеты

Временный запрет на прием и выпуск воздушных судов начал действовать в самарском аэропорту Курумоч, проинформировал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Он обратил внимание, что эти ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

В период действия временного запрета авиакомпаниям потребуется скорректировать расписание рейсов. Пассажиров уже предупредили, что возможны перенаправления воздушных судов в другие аэропорты. Статус рейсов можно уточнить у авиаперевозчиков.

Сроки действия ограничений пока не уточняются. При этом Кореняко подчеркнул их временный характер.

До этого аналогичные меры вводились в аэропорту Калуги (Грабцево). Через пару часов по тем же причинам закрылась воздушная гавань Волгограда. Все меры предприняты для обеспечения безопасности граждан. В Росавиации уверяют, что это первый приоритет для федерального агентства.

Ранее сообщалось, что из-за закрытия неба в Волгограде в городе «застряла» футбольная сборная России. Она находилась там для проведения товарищеского матча с командой Ирана. Вылет был согласован только через несколько часов.