18 октября 2025 в 23:17

Росавиация закрыла аэропорт Волгограда

Росавиация: аэропорт Волгограда ввел ограничения на работу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Воздушная гавань ограничила прием и выпуск самолетов, добавил он.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов,написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Калуги (Грабцево) введен временный режим ограничений на выполнение авиарейсов. Запретительные меры были введены в целях обеспечения безопасности полетов.

В период их действия авиакомпаниям потребуется скорректировать расписание рейсов, возможны задержки вылетов и прилетов. Пассажирам, планирующим путешествие через аэропорт Грабцево, рекомендовано заранее уточнять информацию о статусе своих рейсов.

До этого российские авиаперевозчики выступили с инициативой по корректировке маршрутов полетов в южных регионах страны. Авиакомпании рассчитывают на смягчение действующих ограничений и предлагают конкретные меры для увеличения объема пассажирских перевозок. В материале указывается, что спрямление южных авиамаршрутов вместе с открытием хотя бы одного аэропорта в этом регионе способно обеспечить дополнительный годовой пассажиропоток в размере 7 млн человек.

