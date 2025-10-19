Стало известно, сколько украинских БПЛА сбили над регионами России за ночь Минобороны: над регионами России за ночь сбили 45 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 45 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки велись в период с 23:00 18 октября до 07:00 19 октября по московскому времени. В частности, 12 беспилотников было ликвидировано над Самарской областью, 11 — над Саратовской областью.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 18 октября до 07:00 19 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов, — сказано в сообщении. Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Также силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили по пять беспилотников над Ростовской и Воронежской областями. Еще три и по два БПЛА сбили над Крымом и над Брянской и Липецкой областями соответственно. По данным ведомства, по одному дрону перехватили над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.

Ранее сообщалось, что в период с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 20 дронов ВСУ. Все беспилотники были самолетного типа. Атакам противника подверглись шесть регионов страны. Наибольшее количество беспилотников (семь) было сбито над территорией Курской области. Над Ростовской областью уничтожили четыре дрона.