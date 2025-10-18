Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 23:47

ПВО за два часа уничтожила десятки дронов ВСУ

МО РФ: силы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ над шестью регионами России

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Все дроны были самолетного типа.

Атакам противника подверглись шесть регионов страны. Наибольшее количество беспилотников (семь) было сбито над территорией Курской области.

Семь — над территорией Курской области, четыре — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Брянской области, два — над территорией Белгородской области, два — над территорией Волгоградской области, один — над территорией Тульской области, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа Сергей Кулаков был ранен при атаке украинского дрона. Беспилотник нанес удар по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка.

Позже стало известно, что в результате атаки дронов ВСУ на село Глотово в Белгородской области пострадал мирный житель. Инцидент произошел в Грайворонском городском округе, где украинский дрон нанес удар по гражданской инфраструктуре.

