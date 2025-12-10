ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 11:32

Иностранец забил знакомого до смерти битой и оказался в розыске

СК объявил иностранца в международный розыск за совершенное в 2019 году убийство

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Москве завершилось расследование убийства, случившегося в 2019 году в ресторане на улице Авиационной: 31-летний иностранец избил знакомого бейсбольной битой, сообщили в пресс-службе столичного СК. Материалы дела переданы в суд, а сам обвиняемый объявлен в международный розыск.

19 декабря 2019 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь в ресторане на улице Авиационной в городе Москве, <...> нанес не менее 11 ударов бейсбольной битой в область жизненно важных органов своего знакомого. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Обвиняемый <...> вывез [тело] на безлюдный участок местности на территории Московской области, а после скрылся в неизвестном направлении, — уточнили в ведомстве.

Следователи установили личность подозреваемого в ходе дополнительной проверки материалов прошлых лет. Были опрошены свидетели, проведены экспертизы и изучены доказательства. После подтверждения выводов фигуранту заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Люберецкий суд заключил под стражу 32-летнего жителя подмосковных Котельников, обвиняемого в убийстве соседки и ее шестилетнего сына из-за шума. Подозреваемый проведет в СИЗО не менее двух месяцев по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.

Следственный комитет
мигранты
иностранцы
убийства
