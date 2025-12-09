ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 16:27

Нижегородец незаконно прописал у себя в квартире четверых мигрантов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Нижнего Новгорода незаконно прописал у себя в квартире четверых мигрантов, сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону. Взамен мужчина получил от иностранцев денежное вознаграждение.

Сообщается, что фактически зарегистрированные лица не проживали в указанной квартире. Возбуждено уголовное дело, нижегородец находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Тульской области возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Местные жители с апреля по ноябрь 2025 года организовали незаконное пребывание на территории Тулы и области более чем 150 мигрантов.

До этого сообщалось, что предприниматель и его сообщник-иностранец организовали в Санкт-Петербурге незаконную легализацию примерно 3 тыс. мигрантов. Генеральный директор нескольких хостелов и его партнер по преступному бизнесу, которые помогали приезжим за денежное вознаграждение оформить пребывание в России, уже задержаны.

Нижний Новгород
мигранты
полиция
квартиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, когда российская армия завершит СВО
Военкор рассказал, как Зеленский приносит пользу России
«Медвежья шубка» перевернута с ног на голову: рецепт с фетой
«Это игры»: военэксперт о крупнейшем в истории ФРГ оборонном заказе
«Вижу свечение»: Крутой раскрыл, с какими звездами «попал в десятку»
Стало известно, какое оружие может применить ФРГ в случае глобальной войны
Ремонт квартиры у соседей закончился реанимацией для 11-летнего мальчика
Зеленскому остался год? Что Трамп сказал о выборах, при чем тут Россия
Замглавы «Яблока» пополнил «черный список»
Путин раскрыл, какую угрозу ИИ несет для России
Путин высказался о поддержке для участников СВО и КТО
В Росавиации раскрыли последствия ограничений на полеты в Шереметьево
Востоковед раскрыл причины затянувшегося конфликта Таиланда и Камбоджи
Путин пообещал рассмотреть возможность «новогоднего помилования» заключенных
Пенсионерка через интернет агитировала горожан вступить в секту
Слабые снегопады и тепло до +5? Погода в Москве в январе: чего ждать
В Госдуме объяснили, как Киев может сфальсифицировать результаты выборов
Москвичей предупредили о начале брачного периода у лис
Прохор Шаляпин выступил в роли режиссера для Любови Успенской
«Долина — великая артистка»: глава премии «Виктория» высказался о скандале
Дальше
Самое популярное
Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.