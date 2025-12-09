Нижегородец незаконно прописал у себя в квартире четверых мигрантов

Нижегородец незаконно прописал у себя в квартире четверых мигрантов

Житель Нижнего Новгорода незаконно прописал у себя в квартире четверых мигрантов, сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону. Взамен мужчина получил от иностранцев денежное вознаграждение.

Сообщается, что фактически зарегистрированные лица не проживали в указанной квартире. Возбуждено уголовное дело, нижегородец находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Тульской области возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Местные жители с апреля по ноябрь 2025 года организовали незаконное пребывание на территории Тулы и области более чем 150 мигрантов.

До этого сообщалось, что предприниматель и его сообщник-иностранец организовали в Санкт-Петербурге незаконную легализацию примерно 3 тыс. мигрантов. Генеральный директор нескольких хостелов и его партнер по преступному бизнесу, которые помогали приезжим за денежное вознаграждение оформить пребывание в России, уже задержаны.