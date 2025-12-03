В российском регионе раскрыли «миграционный конвейер»

В Тульской области возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Подозреваются три человека. В ведомстве утверждают, что они с апреля по ноябрь 2025 года организовали незаконное пребывание на территории Тулы и области более чем 150 мигрантов.

Двое мужчин и одна женщина, по данным следствия, за денежное вознаграждение заключали с иностранными гражданами гражданско-правовые договоры. Затем они подавали соответствующие уведомления в миграционную службу.

Ранее в Москве полиция задержала двух курьеров, подозреваемых в участии в преступной группе. Она занималась легализацией иностранных граждан. В ходе допроса мужчины признались, что перевозили поддельные документы.

До этого правительство России предложило усовершенствовать систему штрафов для отельеров и владельцев гостиниц за нарушения сроков миграционного учета. Согласно инициативе, штраф за нарушение срока уведомления Федеральной миграционной службы о прибытии иностранца не более чем на один день составит от 80 до 100 тыс. рублей.