В российских гостиницах могут ужесточить контроль за иностранцами Правительство РФ призвало усилить штрафы для отельеров за миграционные нарушения

Правительство России предложило усовершенствовать систему штрафования отельеров и владельцев гостиниц за нарушения сроков миграционного учета, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Кривоносова. Инициатива, в частности, предполагает штрафы от 80 тыс. до 100 тыс. рублей за нарушение срока уведомления ФМС о прибытии иностранца не более чем на один день.

Уведомление о прибытии иностранного гражданина — нормальная международная практика. Мера направлена не на создание давления на бизнес, а на приведение туриндустрии к единым и понятным стандартам. Для добросовестных участников рынка ничего не изменится: если уведомления подаются своевременно, поводов для штрафов нет, — отметил Кривоносов.

Согласно правительственному законопроекту, если владелец бизнеса повторно нарушил срок уведомления ФМС о прибытии мигранта не более чем на сутки, ему грозит штраф от 160 тыс. до 200 тыс. рублей. В случае, если срок нарушен на два и более рабочего дня, с него могут взыскать уже 400–500 тыс. рублей.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в декабре в России начнут действовать новые миграционные правила и улучшатся меры поддержки. По его словам, у иностранцев будут собирать биометрию на границе, а работающие с ветеранами СВО некоммерческие организации получат государственную помощь.