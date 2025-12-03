Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 10:08

В российских гостиницах могут ужесточить контроль за иностранцами

Правительство РФ призвало усилить штрафы для отельеров за миграционные нарушения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Правительство России предложило усовершенствовать систему штрафования отельеров и владельцев гостиниц за нарушения сроков миграционного учета, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Кривоносова. Инициатива, в частности, предполагает штрафы от 80 тыс. до 100 тыс. рублей за нарушение срока уведомления ФМС о прибытии иностранца не более чем на один день.

Уведомление о прибытии иностранного гражданина — нормальная международная практика. Мера направлена не на создание давления на бизнес, а на приведение туриндустрии к единым и понятным стандартам. Для добросовестных участников рынка ничего не изменится: если уведомления подаются своевременно, поводов для штрафов нет, — отметил Кривоносов.

Согласно правительственному законопроекту, если владелец бизнеса повторно нарушил срок уведомления ФМС о прибытии мигранта не более чем на сутки, ему грозит штраф от 160 тыс. до 200 тыс. рублей. В случае, если срок нарушен на два и более рабочего дня, с него могут взыскать уже 400–500 тыс. рублей.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в декабре в России начнут действовать новые миграционные правила и улучшатся меры поддержки. По его словам, у иностранцев будут собирать биометрию на границе, а работающие с ветеранами СВО некоммерческие организации получат государственную помощь.

мигранты
штрафы
гостиницы
иностранцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
RT победил в четырех номинациях премии «Медиабренд»
В Благовещенске ввели масочный режим из-за ОРВИ
В Турции высказались о возобновлении переговоров между Россией и Украиной
«Вышли и подумали»: Захарова пошутила об американцах и Москве
Магнитные бури сегодня, 3 декабря: что завтра, недомогание, тревожность
Пленный заявил о загадочном исчезновении иностранной техники из частей ВСУ
В Казахстане уточнили сроки завершения расследования крушения AZAL
Зеленский не дождался встречи со спецпосланником Трампа и улетел на Украину
Вынесен приговор вооруженному мятежнику из банды Басаева
Россиянам рассказали, в каком случае у них спишут деньги со счета в банке
Власти Египта подняли сборы за въезд в страну
В Москве на вокзале задержали курьеров, причастных к легализации мигрантов
Аналитик оценил вероятность блокировки WhatsApp
Секрет вкуснейших пирожков из слоеного теста за копейки
Четвертая жена Ефремова скончалась спустя 10 месяцев после смерти третьей
В Европе догадались, как нужно добиваться расположения Трампа
«Прошлая ночь была важной»: Рютте оценил переговоры Уиткоффа в Москве
«Я готов»: Зеленский отреагировал на итоги встречи Путина и Уиткоффа
Путин поздравил Российский центр неврологии с 80-летием
Покинувший РФ ведущий «Модного приговора» раскрыл детали задержания в США
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.