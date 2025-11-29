День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 10:44

Володин анонсировал новые миграционные правила и усиление помощи ветеранам

Володин: в декабре в России вступят в силу миграционные изменения

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В декабре в России начнут действовать новые миграционные правила и улучшатся меры поддержки, рассказал депутат Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере Max. По его словам, у иностранцев будут собирать биометрию на границе, а работающие с ветеранами СВО некоммерческие организации получат государственную помощь.

В рамках эксперимента по апробации дополнительных правил и условий въезда в нашу страну и выезда из нее биометрические персональные данные у мигрантов начнут собирать во всех пунктах пропуска через государственную границу России, где есть техническая возможность, — подчеркнул Володин.

Парламентарий также отметил, что теперь для мигрантов также изменен порядок предоставления медицинского полиса. За бесплатной помощью смогут обратиться иностранцы, проработавшие на территории России не менее пяти лет.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что работающих в серой зоне граждан, которые не платят взносы по ОМС, не будут исключать из перечня тех, кому будут оказывать медпомощь. При этом он уточнил, что ежегодно фонд недополучает около 25% от необходимого бюджета.

