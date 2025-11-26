День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 18:05

В Госдуме ответили, кому будут оказывать медпомощь по ОМС

Депутат Леонов: помощь по ОМС окажут вне зависимости от уплаты взносов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Граждан, работающих в «серой зоне», которые не платят взносы по ОМС, не будут исключать из перечня тех, кому будут оказывать медпомощь, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он отметил, что ежегодно фонд недополучает около 25% от необходимого бюджета.

Никто не спорит, что это в Конституции прописано, и никто не собирается отказывать в медицинской помощи этим гражданам. Вопрос стоит в том, чтобы найти механизмы, нормальные механизмы, чтобы эти люди, соответственно, вносили свой вклад, — рассказал Леонов.

Депутат подчеркнул, что право на оказание медицинской помощи закреплено в Конституции РФ. По его словам, взносы в данный момент не платят около 10 млн человек.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что трудовым мигрантам и людям без гражданства можно будет воспользоваться бесплатной медицинской помощью в России после отработки пяти лет. По его словам, право на полис ОМС нужно подтвердить честным трудом.

ОМС
медицина
налоги
депутаты
