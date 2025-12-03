Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 11:08

В Москве на вокзале задержали курьеров, причастных к легализации мигрантов

МВД: в Москве задержали двух курьеров за незаконную миграцию 1000 нелегалов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве полицейские задержали двух курьеров, подозреваемых в участии в преступной группе, занимавшейся легализацией иностранных граждан, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Во время допроса мужчины признались, что перевозили поддельные документы.

По информации МВД, с 2024 года неизвестные организаторы занимались оформлением фиктивных бумаг для иностранцев — от уведомлений о прибытии и талонов пересечения границы до образовательных документов и водительских удостоверений.

В общей сложности таким способом было организовано незаконное пребывание более 1000 приезжих, а криминальный доход превысил один миллион рублей, — отметила Волк.

Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Курьерам уже предъявлены обвинения, и они заключены под стражу. Полиция продолжает розыск организаторов схемы и иностранцев, воспользовавшихся поддельными документами.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в декабре в России начнут действовать новые миграционные правила и улучшатся меры поддержки. По его словам, у иностранцев будут собирать биометрию на границе, а работающие с ветеранами СВО некоммерческие организации получат государственную помощь.

мигранты
нелегалы
Москва
МВД
Ирина Волк
